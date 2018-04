Neu Delhi (AFP) Zum dritten Mal innerhalb von drei Monaten ist in Indien ein Journalist getötet worden. Im abgelegenen Bundesstaat Tripura im Nordosten des Landes erschoss ein Soldat einen Reporter, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Bei dem Vorfall am Dienstag seien der Journalist Sudip Dutta Bhaumik und der Soldat in Streit geraten. Der Soldat, Mitglied einer paramilitärischen Einheit, sei danach festgenommen worden.

