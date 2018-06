Leipzig (dpa) - Der Schauspieler Dieter Bellmann ist tot. Der langjährige Hauptdarsteller der beliebten ARD-Serie "In aller Freundschaft" starb bereits am Montag mit 77 Jahren in Leipzig, wie der Mitteldeutsche Rundfunk unter Berufung auf seine Witwe mitteilte.

