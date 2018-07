Kano (AFP) Bei einem Angriff von Bauern auf Vieh-Hirten im Nordosten Nigerias sind mindestens 30 Menschen getötet worden. Landwirte, die den christlichen Bachama angehören, hätten bereits am Montag vier Dörfer von Viehzüchtern der muslimischen Bevölkerungsgruppe der Fulbe attackiert, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch erklärte. Andere örtliche Vertreter sprachen von bis zu 60 Toten in der Region Numan.

