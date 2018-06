Brüssel (AFP) Ein Großbrand in einer Brüsseler Waffelfabrik hat am Donnerstag zu Störungen im Zugverkehr nach London und Paris geführt. Die Behörden riefen die Anwohner auf, wegen der giftigen Dämpfe im Haus zu bleiben und Fenster und Türen geschlossen zu halten. 50 Feuerwehrleute bekämpften die Flammen im Milcamps-Betrieb, der die in Belgien überaus beliebten "gaufres" herstellt.

