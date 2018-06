Leipzig (AFP) Wie die gesetzliche Krankenversicherung muss auch die staatliche sogenannte Beihilfe für Beamte keine nicht verschreibungspflichtigen Medikamente bezahlen. Ihr genereller Ausschluss ist rechtlich nicht zu beanstanden, wie das Bundesverwaltungsgericht am Donnerstag in Leipzig entschied. (Az: 5 C 6.16)

