Hagen (AFP) Eine ehrliche Finderin hat eine kleine Tasche mit rund 7000 Euro bei der Polizei im nordrhein-westfälischen Hagen abgegeben. Die Frau fand die Handgelenkstasche am Mittwoch im Vorraum eines Geldinstituts, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Zunächst wollte sie das Geld den Bankmitarbeitern übergeben - allerdings hing ein Zettel an der Zugangstür, wonach die Filiale wegen einer Fortbildungsveranstaltung geschlossen war.

