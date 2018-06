Brüssel (AFP) Die EU-Kommission will eigene Kapazitäten zur Hilfe nach Naturkatastrophen wie Erdbeben, Waldbränden oder Überflutungen aufbauen. Ziel sei eine europäische Reserve aus Löschflugzeugen, Pumpen, Feldlazaretten, medizinischen Notfallteams und Material für Such- und Rettungseinsätze, wie der zuständige EU-Kommissar Christos Stylianides am Donnerstag sagte. Die zusätzlichen Kosten beziffert die Behörde auf rund 280 Millionen Euro bis zum Jahr 2020.

