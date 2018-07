Gelsenkirchen (SID) - Fußall-Bundesligist Schalke 04 plant im Revierderby am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wieder mit Nationalspieler Leon Goretzka. "Ihm geht's gut, er hat keine Schmerzen, alles okay", berichtete Trainer Domenico Tedesco am Donnerstag. Der Confed-Cup-Sieger war nach einer Stressreaktion im Unterschenkel am Mittwoch wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen.

"Wir werden sehen, wie er die Intensität verkraftet", sagte der Schalker Coach mit Blick auf die Donnerstagseinheit, "er kann uns auf jeden Fall helfen." Auch der Franzose Benjamin Stambouli, der am Mittwoch pausiert hatte, nahm das Training wieder auf. "Wir haben ihn aus Vorsicht rausgenommen", erklärte Tedesco.