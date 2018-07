Berlin (dpa) - Tag Vier nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierung - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will heute mit dem SPD-Vorsitzenden Martin Schulz sprechen. Außerdem ist Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble ins Schloss Bellevue eingeladen. Steinmeier hat auch schon mit anderen Parteichefs die Lage besprochen. Die SPD ist bislang nicht an einer Beteiligung an einer neuen Regierung interessiert. Nicht ausgeschlossen ist, dass es zu Neuwahlen kommt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.