Dhaka (AFP) Die Nachbarstaaten Myanmar und Bangladesch haben sich nach Angaben der Regierung in Dhaka darauf geeinigt, dass die Rückführung von Rohingya-Flüchtlingen binnen zwei Monaten beginnen soll. Das teilte das Außenministerium von Bangladesch am Donnerstag nach einem Treffen von Ressortchef Abul Hassan Mahmood Ali mit Myanmars De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi mit. Bei der Zusammenkunft in Naypidaw, der Hauptstadt Myanmars, unterzeichneten die beiden eine Grundsatzeinigung.

