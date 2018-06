Peking (AFP) Die Polizei in China hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Kindesmisshandlung in einer Pekinger Vorschule eingeleitet. Zuvor hatten entsetzte Eltern an ihren Kindern Stiche entdeckt, die offensichtlich von Nadeln rührten. Zudem berichteten mehrere Schützlinge, sie hätten nach dem Essen nicht weiter identifizierte Pillen schlucken müssen und seien danach eingeschlafen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.