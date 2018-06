Wittenberg (AFP) Die Bauminister der Bundesländer halten die Brandschutzregeln bei Hochhäusern in Deutschland für ausreichend. Zwar seien nach dem verheerenden Hochhausbrand in London die Ursachen noch nicht amtlich festgestellt, erklärte das Ressort des Vorsitzlands Sachsen-Anhalt am Freitag nach zweitägigen Beratungen in Wittenberg. Dennoch sei nach vorliegenden Informationen davon auszugehen, dass sich die Anforderungen in Deutschland auf einem höheren Niveau befinden". Wenn amtliche Ergebnisse aus London vorlägen, solle erneut beraten werden.

