Berlin (AFP) Der Bundesrat sagt dem Bienensterben den Kampf an. Nach aktuellen Studien sei die Zahl der Bienen und anderer bestäubender Insekten zwischen 1989 und 2015 um 75 Prozent zurückgegangen, hieß es in einer am Freitag von der Länderkammer gefassten Entschließung. Deshalb müsse für ein besseres Nahrungsangebot für Bienen gesorgt werden. Dafür sollten auf ökologischen Vorrangflächen vermehrt pollen- und nektarliefernde Blühpflanzen ausgesät werden – und zwar auch in der Schonzeit bis zum 15. Mai eines jeden Jahres.

