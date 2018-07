Hannover (AFP) Nach der Festnahme und Wiederfreilassung von sechs Syrern wegen Terrorverdachts hat Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU) Kritik am Vorgehen der Justiz geübt. "So geht das nicht - zum wiederholten Mal in wenigen Wochen werden Hunderte Polizisten gegen angebliche Terroristen in Marsch gesetzt, die sie mangels Beweisen wieder freilassen müssen", sagte Caffier den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland vom Freitag. "Wir geraten in Erklärungsnot - und am Ende sind die Länder die Dummen."

