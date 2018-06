Boston (SID) - Stanley-Cup-Sieger Tom Kühnhackl hat mit den Pittsburgh Penguins die dritte Pleite in Folge in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL kassiert. Der Stürmer musste sich mit dem Titelverteidiger bei den Boston Bruins mit 3:4 geschlagen geben. Kühnhackl blieb in gut acht Minuten Spielzeit ohne Scorerpunkt.

Superstar Sidney Crosby kam bei Pittsburgh zum Ausgleichstor zum 3:3 und legte die zwischenzeitliche 2:1-Führung durch Jake Guentzel auf. Den Siegtreffer der Bruins markierte David Pastrnak in der 46. Minute. Das Team aus Massachusetts rückte mit 24 Punkten als Achter im Westen auf einen Zähler an die siebtplatzierten Penguins heran.