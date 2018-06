London (dpa) - In London hat es nach Polizeiangaben einen Zwischenfall am Bahnhof Oxford Circus gegeben. "Die Lage ist total unübersichtlich", sagte ein Mitarbeiter der dpa, der sich in einem nahegelegenen Restaurant versteckte. Zahlreiche Menschen rannten von der Station in alle Richtungen weg.

