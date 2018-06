Nürnberg (SID) - Die Nürnberg Ice Tigers haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) die Tabellenspitze mit einer Machtdemonstration erfolgreich verteidigt. Die Franken siegten im Spitzenspiel am 25. Spieltag souverän mit 5:1 (2:0, 1:0, 2:1) gegen Titelverteidiger Red Bull München, der auf den dritten Rang abrutschte. Neuer Tabellenzweiter sind die Eisbären Berlin mit zwei Zählern Rückstand auf Nürnberg (54).

Die Eisbären setzten sich mit 6:3 (2:1, 0:0, 4:2) gegen die Adler Mannheim durch und zogen damit an den Münchnern (49) vorbei, die zum sechsten Mal in Folge gegen die Tigers verloren. Auf Platz vier steht mit 46 Punkten Vizemeister Grizzlys Wolfsburg, der beim 5:2 (1:1, 4:0, 0:1) gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven dank eines starken zweiten Drittels den fünften Sieg in Serie feierte.

Die Kölner Haie setzten sich im Derby bei der Düsseldorfer EG denkbar knapp mit 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0) nach Verlängerung durch. Justin Shugg traf drei Sekunden vor Ablauf der Overtime zum ersten Sieg im dritten Spiel unter dem neuen Trainer Peter Draisaitl.

Im Kellerduell verloren die Augsburger Panther gegen die Krefeld Pinguine mit 1:4 (1:0, 0:1, 0:3) und sind neuer Vorletzer. Die Pinguine kletterten auf Rang zwölf, Schlusslicht bleiben die Straubing Tigers, die beim 1:5 (0:2, 1:1, 0:2) gegen die Iserlohn Roosters chancenlos blieben.

In Nürnberg waren David Steckel (13.), Leo Pföderl (17.), Dane Fox (27.), Marcus Weber (44.) und Marius Möchel (52.) für die Tigers erfolgreich. Für die Münchner traf Maximilian Kastner (52.).