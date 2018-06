Monaco (SID) - Die Hallen-WM der Leichtathleten findet 2020 im chinesischen Nanjing statt. Dies entschied der Weltverband IAAF am Sonntag auf seiner Councilsitzung in Monaco. Die Fünfeinhalb-Millionen-Metropole in Ostchina setzte sich gegen Belgrad und das polnische Torun durch.

In Nanjing fanden 2014 die Olympischen Jugend-Sommerspiele statt. Nach den Freiluft-Weltmeisterschaften 2015 in Peking vergab die IAAF zum zweiten Mal große Titelkämpfe nach China. Die nächste Hallen-WM findet vom 2. bis 4. März 2018 in Birmingham statt.