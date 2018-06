Köln (SID) - Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 26. November 2017

FUSSBALL: Köln gegen Hertha BSC enorm unter Druck

FORMEL 1: Das letzte Rennen der Saison in Abu Dhabi

BIATHLON: Weltcup-Auftakt im Olympia-Winter

SKISPRINGEN: Zweites Weltcup-Springen in Kuusamo

FUSSBALL: Der 1. FC Köln steht zum Abschluss des 13. Spieltags enorm unter Druck. Das abgeschlagene Schlusslicht braucht im Kellerduell gegen Hertha BSC dringend den ersten Saisonsieg, muss aber auf elf verletzte oder gesperrte Spieler verzichten. Anpfiff der Partie ist um 18.00 Uhr. Zuvor empfängt der Hamburger SV um 15.30 Uhr 1899 Hoffenheim.

FORMEL 1: Beim Saisonfinale der Formel 1 in Abu Dhabi startet Sebastian Vettel um 14.00 Uhr hinter den beiden Mercedes-Piloten Valtteri Bottas und Lewis Hamilton von Position drei aus ins Rennen. Für den Heppenheimer geht es in der Wüste darum, den Vize-Weltmeistertitel hinter Hamilton abzusichern.

BIATHLON: In Östersund/Schweden fällt der Startschuss in die Olympia-Saison der Biathleten. Die beiden deutschen Mixed-Staffeln starten dabei ohne die erkrankte Weltmeisterin Laura Dahlmeier, Simon Schempp schont sich für den Einzelauftakt am kommenden Mittwoch.

SKISPRINGEN: Vizeweltmeister Andreas Wellinger und der formstarke Richard Freitag führen beim Weltcup-Springen im finnischen Kuusamo das deutsche Aufgebot an. Um 15.00 Uhr beginnt der erste von zwei Durchgängen am Bakken nahe des Polarkreises.