Cuxhaven (dpa) - Ein 29-Jähriger ist im niedersächsischen Cuxhaven mit seinem Kleinwagen vor einer Diskothek in eine Menschengruppe gefahren und hat dabei sechs Menschen verletzt. Es gebe Zeugenhinweise, dass der Mann die Passanten bewusst angefahren haben soll, teilte die Polizei mit. Sie hatte zuvor per Twitter verbreitet, dass es keinen Anhaltspunkt für einen Anschlag gebe. "Wir prüfen, ob der Vorfall im Zusammenhang mit einem Streit in der Disco stehen könnte", sagte ein Polizeisprecher. Das Motiv des Festgenommenen ist noch unklar, er soll unter Alkoholeinfluss gestanden haben.

