Östersund (SID) - In Abwesenheit ihrer beiden Weltmeister Laura Dahlmeier und Simon Schempp ist die deutsche Mixed-Staffel beim Biathlon-Weltcup in Östersund auf den dritten Rang gelaufen. Das deutsche Quartett in der Formation Franziska Preuß (Haag), Maren Hammerschmidt (Winterberg), Benedikt Doll (Breitnau) und Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) benötigte zehn Nachlader und musste sich nach 2x6km und 2x7,5km nur Norwegen und Italien geschlagen geben.

Weltmeister Deutschland lag im Ziel 6,4 Sekunden hinter Norwegen, das sogar 13 Reservepatronen benötigte. Italien (eine Strafrunde) lag 5,3 Sekunden hinter dem Sieger. "Es war ein Rennen von der härteren Sorte. Ich bin froh, dass ich das Podest gerettet habe", sagte Peiffer in der ARD.

Dahlmeier fehlte wegen eines Infekts und wird gar nicht erst nach Zentralschweden reisen, Schempp wurde für die Einzelrennen in der kommenden Woche geschont. Weil zudem Vanessa Hinz zuvor mit Erik Lesser in der Single-Mixed-Staffel im Einsatz war, blieb Peiffer der einzige Athlet der im Februar siegreichen WM-Staffel.

Preuß, die wegen diverser Erkrankungen in der zurückliegenden Saison nur acht Rennen bestritten hatte, benötigte zwei Reservepatronen. Nach dem Einsatz von Hammerschmidt, die ebenfalls zweimal nachladen musste, lag Deutschland zur Halbzeit auf dem dritten Rang. Sprint-Weltmeister Doll (vier Nachlader) und Peiffer (zwei) retteten den Podestplatz ins Ziel.