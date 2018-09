Winterberg (SID) - Rodel-Olympiasieger Felix Loch hat einen Tag nach seinem zweiten Platz beim Heim-Weltcup in Winterberg im ersten Sprint-Rennen der Saison triumphiert. Der 28-jährige Loch aus Berchtesgaden siegte vor dem Russen Semen Pawlitschenko und Nico Gleirscher aus Österreich. Ralf Palik (Oberwiesenthal) verpasste das Podest als Vierter knapp, Andi Langenhan (Zella-Mehlis) wurde Zehnter.

Bei den Frauen fuhr Olympiasiegerin Natalie Geisenberger (Miesbach) auf den dritten Rang vor ihrer Dauerrivalin Tatjana Hüfner (Blankenburg) und Julia Taubitz (Annaberg-Buchholz). Geisenberger hatte zuvor in Winterberg ihren 40. Weltcupsieg gefeiert. Den Sieg im verkürzten Rennen sicherte sich Emily Sweeney (USA) vor ihrer Landsfrau Summer Britcher.

Bei den Doppelsitzern führten Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) einen deutschen Dreifacherfolg an. Die Olympiasieger gewannen vor den Weltmeistern Toni Eggert/Sascha Benecken (Ilsenburg/Suhl). Auf Rang drei landeten die Lokalmatadoren Robin Geueke/David Gamm.

Die Rennen des Sprint-Weltcups bilden in dieser Saison bei vier Weltcup-Stationen den Abschluss des Wochenendes und fließen in die Gesamtwertungen ein. Die Entscheidung fällt dabei in nur einem Lauf.