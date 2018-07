Hamburg (AFP) Die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten (NGG) fürchtet einen Verkauf der Margarine-Sparte des Lebensmittelkonzerns Unilever. In Deutschland wären davon 300 Arbeitsplätze betroffen, wie die NGG am Montag erklärte. Margarine der Marken Lätta, Becel und Sanella wird demnach hierzulande in Kleve in Nordrhein-Westfalen, in Hamburg und in Wittenberg-Pratau in Sachsen-Anhalt hergestellt.

