Paris (SID) - Frankreichs Fußball-Nationalspieler Kylian Mbappe, neuer Stern am Stürmerhimmel in der Grande Nation, konnte am Wochenende ganz entspannt mit seinem neuen Verein Paris St. Germain zu seinem alten Verein AS Monaco fahren. Unter der Woche hatte er nach zwei Monaten im Hotel endlich eine Wohnung in der Lichterstadt gefunden.

Der 18-Jährige mietete ein Apartment mit direktem Blick auf den Eiffelturm, die Wohnfläche beträgt 600 Quadratmeter, ein Jacuzzi befindet sich in einem Innenhof. Die Monatsmiete ist unbekannt, sollte aber bei einem Monatsgehalt von 1,5 Millionen Euro netto eher untergeordnet sein.

Tabellenführer Paris, der jetzt neun Punkte Vorsprung hat, gewann am Sonntag beim Meister aus Monaco 2:1. Mbappe spielte brillant, nur beim Torabschluss haperte es nach Meinung des Trainers.