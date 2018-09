Rom (dpa) - Papst Franziskus beginnt heute seinen Besuch in Myanmar. Es ist der erste Besuch eines katholischen Kirchenoberhauptes in dem südostasiatischen Land. Mit Spannung wird erwartet, ob und wie der Papst sich zu der verfolgten muslimischen Minderheit der Rohingya äußert. Hunderttausende Rohingya sind von Myanmar nach Bangladesch geflüchtet. Franziskus wird auch Myanmars Friedensnobelpreisträgerin und faktische Regierungschefin Aung San Suu Kyi treffen. Am Donnerstag reist er nach Bangladesch.

