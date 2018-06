Islamabad (AFP) Nach dem Rücktritt des pakistanischen Justizministers hat der Anführer der Islamisten-Proteste in Islamabad zu einem Ende der Proteste aufgerufen. "Wir beenden die Sitzblockade", rief Khadim Hussain Rizvi am Montag seinen mehr als 2000 Anhängern zu, die seit Wochen eine Hauptverkehrsachse in der Hauptstadt besetzen. "Alle Forderungen" der Demonstranten seien erfüllt worden.

