Dallas (SID) - Die kurze Siegesserie der Dallas Mavericks um Basketball-Superstar Dirk Nowitzki in der nordamerikanischen Profiliga NBA ist nach nur zwei Spielen gerissen. Der 39-Jährige verlor mit Dallas bei den San Antonio Spurs um Rückkehrer Tony Parker mit 108:115. Nationalspieler Daniel Theis verlor mit Rekordmeister Boston Celtics ebenfalls.

Dallas hielt in der Partie zunächst gut mit, handelte sich aber im letzten Viertel einen Elf-Punkte-Rückstand ein, den Nowitzki und Co. nicht mehr aufholen konnten. Der Würzburger kam auf elf Punkte und vier Rebounds. Teamkollege Maximilian Kleber gelangen in 13 Minuten Einsatzzeit fünf Punkte und fünf Rebounds.

Die Mavericks sind mit 5:16 Siegen das schlechteste Team der Western Conference. Beim erfolgreichen Gegner feierte der Franzose Tony Parker sein Comeback. Der viermalige NBA-Champion und Europameister von 2013 hatte aufgrund eines Risses der linken Quadrizepssehne lange gefehlt.

Nationalspieler Daniel Theis verlor mit dem Rekordmeister Boston Celtics in eigener Halle gegen die Detroit Pistons 108:118. Der 25-Jährige zeigte in seiner kurzen Spielzeit (11 Minuten) mit zwölf Punkten und einer hundertprozentigen Wurfquote seine bislang beste Leistung in der NBA. Trotz Niederlage bleibt Boston mit 18:4 Siegen die stärkste Mannschaft im Osten.

Die in der Krise steckenden Memphis Grizzlies trennten sich nach der achten Pleite in Folge von Trainer David Fizdale. Nachdem die Mannschaft zunächst gut in die Saison gestartet war, stehen die Grizzlies nach neun Pleiten in den letzten zehn Partien mit einer Bilanz von 7:12 auf dem zwölften Platz der Western Conference. J.B. Bickerstaff übernimmt die Mannschaft als Interimscoach.