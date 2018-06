Berlin (AFP) Wissenschaftler der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung haben der Nachhaltigkeit in Deutschland ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. In den vergangenen Jahren seien nur vier von 13 Zielvorstellungen erreicht worden, heißt es in einer Studie des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), die die Stiftung am Dienstag vorstellte. Das gelte sowohl für die zurückliegende Legislaturperiode als auch für den Zeitraum von 2008 bis 2016 insgesamt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.