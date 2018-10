Altena (dpa) - Der Bürgermeister der sauerländischen Stadt Altena, Andreas Hollstein, hat bei der Messerattacke eine circa 15 Zentimeter lange Schnittwunde am Hals erlitten. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Vormittag mit. Nach ihren Angaben war Hollstein gestern Abend in einem Döner-Grill in Altena "von einem 56-jährigen Mann mit mutmaßlich fremdenfeindlicher Motivation angegriffen" worden. Der Bürgermeister konnte das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.