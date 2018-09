New York (AFP) Der Termin für eine Verlegung der US-Botschaft in Israel rückt nach den Worten von US-Vizepräsident Mike Pence näher. US-Präsident Donald Trump prüfe derzeit "aktiv, wann und wie die Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt werden kann", sagte Pence am Dienstag in New York bei einer Veranstaltung zum 70. Jahrestag der Verabschiedung des UN-Teilungsplans für Palästina, der den Weg zum Staat Israel freimachte.

