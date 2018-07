Chicago (SID) - Basketball-Nationalspieler Paul Zipser und die Chicago Bulls liegen in der nordamerikanischen Profiliga NBA weiter am Boden. Der sechsmalige Meister Chicago verlor auch sein Heimspiel gegen die Phoenix Suns mit 99:104. Es war die sechste Niederlage in Serie, mit nur drei Siegen aus 19 Spielen sind die Bulls das derzeit schwächste Team der Liga.

LeBron James erlebte im Spiel bei seinem Ex-Team Miami Heat derweil eine unangenehme Premiere. Der Superstar der Cleveland Cavaliers wurde erstmals in 1299 NBA-Spielen wegen technischen Foulspiels vom Platz gestellt. Nach einem vermeintlichen Foul seines Gegenspielers gegen Ende des dritten Viertels schrie James den Schiedsrichter Kane Fitzgerald an, dieser reagierte umgehend.

"Ich wurde gefoult, habe meine Frustration gezeigt und der Referee hat mich in die Kabine geschickt", sagte James später, "ich habe nur meine Meinung gesagt und bin dann weitergegangen." Die Cavaliers zeigten sich indes nicht beeindruckt und gewannen das Spiel mit 108:97.

Gegen die ebenfalls nicht stark in die Saison gestarteten Suns (8:14) beendete Chicago das erste Viertel mit einer knappen Führung, danach lief das Team allerdings fast durchgehend einem Rückstand hinterher. Zipser blieb in sechs Minuten Spielzeit ohne Punkt und Assist und kam auf zwei Rebounds. Beste Werfer bei Chicago waren Justin Holiday (25 Punkte) und Kris Dunn (24), Topscorer der Begegnung war Devin Booker mit 33 Zählern.