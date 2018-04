Brüssel (AFP) Das Europaparlament hält "zusätzliche Fortschritte" bei den Brexit-Verhandlungen für erforderlich. In einem Brief von Guy Verhofstadt, dem Brexit-Beauftragten des Parlaments, an den Verhandlungschef der EU-Kommission für den Brexit, Michel Barnier, hieß es am Mittwoch, weiterhin gebe es "erhebliche Probleme". In der Frage des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) habe es bei den Diskussionen sogar Rückschläge gegeben.

