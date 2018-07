Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 30. November 2017:

48. Kalenderwoche, 334. Tag des Jahres



Noch 31 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Schütze



Namenstag: Andreas, Folkhard, Gerwald

HISTORISCHE DATEN

2016 - Pegida-Chef Lutz Bachmann muss wegen Volksverhetzung eine Geldstrafe von 9600 Euro zahlen. In der Berufungsverhandlung vor dem Landgericht Dresden ziehen sowohl Verteidigung als auch Staatsanwaltschaft ihre Berufung zurück. Damit ist das Urteil vom Mai aus erster Instanz rechtskräftig.



2015 - Der Internationale Währungsfonds (IWF) beschließt, dass Chinas Währung Yuan (auch Renminbi genannt) neben US-Dollar, britischem Pfund, japanischem Yen und Euro zur fünften Welt-Reservewährung wird. Die Entscheidung wird zum 1. Oktober 2016 wirksam.



2007 - Papst Benedikt XVI. erteilt in seiner zweiten Enzyklika "Spe salvi" dem technischen Fortschrittsglauben und materialistischen Weltanschauungen eine deutliche Absage: "Eine Welt ohne Gott ist eine Welt ohne Hoffnung."



1997 - Der tschechische Ministerpräsident Vaclav Klaus erklärt seinen Rücktritt. Seine bürgerliche Drei-Parteien-Koalition war wegen einer Parteispendenaffäre in der von Klaus geführten Demokratischen Bürgerpartei (ODS) zerbrochen.



1966 - Bundeskanzler Ludwig Erhard (CDU) tritt nach dem Zerbrechen der Regierungskoalition aus CDU/CSU und FDP zurück.



1962 - Bundesverteidigungsminister Franz Josef Strauß (CSU) erklärt wegen der "Spiegel-Affäre" seinen Rücktritt.



1918 - Durch die "Unionsakte" wird Island souverän in Personalunion mit Dänemark. Die vollständige Loslösung vom Mutterland erfolgt im Juni 1944.



1872 - In Glasgow treffen die Mannschaften aus Schottland und England zum ersten internationalen Fußballspiel der Sportgeschichte aufeinander. Das Spiel endet torlos.



722 - Papst Gregor II. ernennt den angelsächsischen Mönch Bonifatius in Rom zum Missionsbischof ohne festen Sitz.

AUCH DAS NOCH

2016 - dpa meldet: Vom Chihuahua bis zum Zwergpudel: Insgesamt 18 potenzielle Showtalente stellen sich bei einem Hunde-Casting am Coburger Landestheater vor. Das Produktionsteam sucht einen vierbeinigen Darsteller für das Musical "Anything goes", einem Broadway-Klassiker aus dem Jahr 1934.

GEBURTSTAGE

1967 - Albert Ostermaier (50), deutscher Schriftsteller (Theaterstück "Glut. Siegfried von Arabien")



1947 - David Mamet (70), amerikanischer Dramatiker, Drehbuchautor ("Wenn der Postmann zweimal klingelt") und Regisseur



1937 - Ridley Scott (80), britischer Regisseur und Produzent ("Gladiator", "Thelma & Louise", "Alien")



1817 - Theodor Mommsen, deutscher Historiker, Jurist und Politiker, Nobelpreisträger für Literatur 1902, gest. 1903



1667 - Jonathan Swift, irischer Schriftsteller ("Des Capitains Lemuel Gulliver Reisen in unterschiedliche entfernte und unbekannte Länder"), gest. 1745

TODESTAGE

2013 - Paul Walker, amerikanischer Filmschauspieler ("The Fast and the Furious", "Pleasantville - Zu schön, um wahr zu sein"), geb. 1973



1947 - Ernst Lubitsch, deutsch-amerikanischer Filmregisseur ("Ninotschka", "Sein oder Nichtsein"), geb. 1892