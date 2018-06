Athen (AFP) Eine griechische Staatsanwaltschaft hat am Mittwoch strafrechtliche Schritte gegen neun türkische Staatsbürger wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer linksgerichteten Terrororganisation eingeleitet. Wie aus griechischen Justizkreisen verlautete, werfen die Ermittler den kurdischstämmigen Menschen auch Bombenbau und unerlaubten Waffenbesitz vor. Griechenlands Polizeiminister Nikos Toskas hatte am Dienstag erklärt, bisher gebe es keine Beweise dafür, dass die Verdächtigen einen Anschlag auf den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan planten, der kommende Woche zu einem historischen Staatsbesuch in Athen erwartet wird.

