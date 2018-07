Seoul (AFP) Nach dem neuerlichen Raketentest sieht sich Nordkorea zu Angriffen auf das gesamte Territorium der USA in der Lage: Es seien nun "die gesamten Kontinental-USA" in Reichweite nordkoreanischer Raketen, hieß es in einer am Mittwoch in staatlichen Medien verbreiteten Erklärung. Der Test der Interkontinentalrakete vom Typ Hwasong-15 sei erfolgreich verlaufen.

