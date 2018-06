London (AFP) Bei der Fußballweltmeisterschaft 2018 in Russland müssen Homosexuelle und Mitglieder anderer Minderheiten nach Angaben einer britischen Nichtregierungsorganisation auf der Hut sein. Die in London ansässige Organisation Fare, die sich dem Kampf gegen Diskriminierung im Fußball verschreibt, erstellt einen Ratgeber für die WM, der sich an Schwarze und andere Minderheiten sowie an Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender (LGBT) wendet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.