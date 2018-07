Köln (SID) - Nach ihrem Sieg am Samstag im zweiten Sprint beim IBU-Cup startet die ehemalige Skilangläuferin Denise Herrmann beim Biathlon-Weltcup in Östersund. Die 28-Jährige wurde von Bundestrainer Gerald Hönig offiziell für das Einzelrennen der neuen Weltcupsaison nominiert. Die siebenmalige Weltmeisterin Laura Dahlmeier fällt hingegen wegen einer Erkältung aus. Das Einzelrennen über 15 Kilometer in Schweden beginnt um 17.15 Uhr.

Bevor die Handball-Champions-League bis Februar in die Winterpause geht, gibt es zwischen der SG Flensburg-Handewitt und dem THW Kiel ein Derby auf internationalem Parkett. Flensburg verlor bisher nur ein Spiel in der Königsklasse und geht als Favorit in die Partie, der kriselnde deutsche Rekordmeister belegt nur Platz vier in der Gruppe B. Anpfiff ist um 19.30 Uhr. In der Gruppe A läuft der deutsche Meister Rhein-Neckar Löwen um 19.00 Uhr beim kroatischen Rekordmeister RK Zagreb auf und kann mit einem Sieg auf den zweiten Platz springen.