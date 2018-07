Chicago (SID) - Larry Nassar, früherer Teamarzt des US-Turnverbandes (USAG), hat sich in drei weiteren Fällen des sexuellen Missbrauchs schuldig bekannt. Vor einer Woche hatte er in einer Verhandlung vor einem Gericht in Lansing/Michigan in sieben Fällen seine Schuld eingeräumt.

Nassar, der fast drei Jahrzehnte und bei vier Olympischen Spielen für den US-Verband tätig war, wird vorgeworfen, insgesamt mehr als 100 Sportlerinnen belästigt oder missbraucht zu haben. Darunter befinden sich auch die dreimalige Turn-Olympiasiegerin Gabby Douglas und deren Teamkollegin Aly Raisman (23).

Teilweise sind die Opfer jünger als 13 Jahre. Zudem wird Nassar der Besitz von Kinderpornografie vorgeworfen. Die Mindeststrafen für die Vergehen liegen zwischen 25 und 40 Jahren Gefängnis.