Caracas (AFP) Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro strebt eine zweite Amtszeit an. Der Vize-Präsident des lateinamerikanischen Landes, Tareck El Aissami, sagte am Mittwoch bei einem Treffen der sozialistischen Regierungspartei, 2018 werde Maduro "so Gott will, so das Volk will" als Präsident wiedergewählt. Die Abstimmung in Venezuela ist für Dezember 2018 geplant, könnten nach Einschätzung mancher Experten aber auf März vorverlegt werden.

