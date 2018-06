Berlin (AFP) Der neue Juso-Chef Kevin Kühnert rät SPD-Chef Martin Schulz vor dem Gespräch beim Bundespräsidenten zu einer Absage an eine große Koalition. "Ich würde zwei Botschaften in dieses Gespräch mitbringen: Botschaft Nummer eins wäre, dass die SPD einen geltenden Parteivorstandsbeschluss hat, der die Bildung einer großen Koalition ausschließt", sagte Kühnert am Donnerstag dem Sender SWR Aktuell.

