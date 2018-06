Rom (AFP) 25 afrikanische Asylbewerber sind über einen von Kirchen eingerichteten "humanitären Korridor" in Italien angekommen. Ein in Äthiopien gestartetes Flugzeug mit den Männern, Frauen und Kindern aus Somalia, Eritrea und dem Südsudan an Bord landete am Donnerstag in Rom, wie das italienische Innenministerium mitteilte. Der humanitäre Korridor wurde 2016 von italienischen Kirchen für syrische Bürgerkriegsflüchtlinge eingerichtet und nun auf Asylsuchende aus afrikanischen Staaten ausgeweitet.

