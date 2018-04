Köln (SID) - Nach dem lockeren Aufgalopp mit der Mixed-Staffel nimmt die Olympiasaison der Biathleten Fahrt auf. Massenstart-Weltmeister Simon Schempp und seine Teamkollegen gehen im ersten Einzel des Winters im schwedischen Östersund ab 17.15 Uhr auf die Strecke.

Der deutsche Meister Brose Bamberg kämpft in der EuroLeague weiter um die Qualifikation für die K.o.-Runde. Die Franken treten am 10. Spieltag ab 18.00 Uhr beim punktgleichen Konkurrenten Chimki Moskau an. Beide Teams haben fünf Siege bei vier Niederlagen auf dem Konto.