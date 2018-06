Kiew (AFP) Ein Mann hat in einem Gericht im Südosten der Ukraine mit zwei Handgranaten sich selbst und einen weiteren Menschen getötet. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden mindestens neun weitere Menschen verletzt. Demnach handelte es sich bei dem Angreifer um den Vater eines Opfers in einem Doppelmordfall. Der zweite Tote sei einer der Angeklagten. Er sei im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen.

