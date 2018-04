Washington (AFP) Bei der Fluggesellschaft American Airlines könnten in den Weihnachtsferien tausende Flüge ausfallen, weil wegen eines Systemfehlers etliche Piloten Urlaub nehmen konnten. American Airlines arbeite mit Hochdruck an dem Problem und rechne fest damit, Flugstreichungen vermeiden zu können, erklärte die Airline am Mittwoch. Die Pilotengewerkschaft APA, die in US-Medien zitiert wurde, sprach von rund 15.000 Flügen, die derzeit keinen Piloten haben.

