Berlin (SID) - Für Eisschnellläuferin Bente Kraus ist der Traum von der zweiten Olympiateilnahme geplatzt. Die 28 Jahre alte Berlinerin erklärte in einer Pressemitteilung, dass sie wegen verschiedener Verletzungen die Saison beenden müsse. Damit ist auch ein Start bei den Winterspielen im Februar 2018 in Pyeongchang/Südkorea für die Sportsoldatin ausgeschlossen. "Diese Situation ist für mich absolut bitter", schrieb Kraus.

Untersuchungen des neuen Verbandsarztes Martin Bartsch an der Berliner Charite und seines Vorgängers Gerald Lutz ergaben bei Bente Kraus eine schwere Beschädigung der Quadrizepssehne im rechten Knie. Die Genesung dauere mindestens drei bis vier Monate. Kraus befindet sich bereits in der Rehaphase und will so schnell wie möglich aufs Eis zurückkehren.

Im Oktober 2016 hatte Bente Kraus bei den deutschen Meisterschaften für Schlagzeilen gesorgt, als sie der fünfmaligen Olympiasiegerin Claudia Pechstein den Sieg über 3000 m wegschnappte. Bei ihrem bislang einzigen Olympiastart 2014 in war Kraus über 3000 und 5000 m jeweils Elfte geworden.