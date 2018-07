Osnabrück (AFP) Unbekannte haben bei Osnabrück den Lokführer eines Intercity-Zuges mit einem Laserpointer geblendet. Der 28-Jährige verspürte bei dem Zwischenfall am Donnerstagabend einen kurzen Schmerz in den Augen und riss schnell die Hände vors Gesicht, wie die Bundespolizei am Freitag in Bad Bentheim mitteilte. Die Sehfähigkeit des Lokführers war demnach kurz beeinträchtigt, er konnte seine Fahrt aber fortsetzen.

