Wolfsburg (SID) - Trainer Martin Schmidt (50) vom VfL Wolfsburg hat sein Team vor dem nächsten Gegner Borussia Mönchengladbach gewarnt. "In den letzten vier Spielen war kein Team besser als die Borussia, also sind sie schon das Team der Stunde", sagte Schmidt mit Blick auf die Partie am Sonntag (18.00 Uhr/Sky). Doch auch die Niedersachsen seien "auf einem guten Weg", die "Stimmung bei uns im Team ist brutal gut."

Nach seiner Roten Karte zuletzt gegen den FC Augsburg (1:2) muss Schmidt gegen Mönchengladbach zwar auf seinen Mittelfeldspieler Maximilian Arnold verzichten, ansonsten entspannt sich die Personallage bei den Wölfen aber. "Immer mehr Spieler sind zurück im Training", sagte Schmidt, einzig Ignacio Camacho und Jakub Blaszczykowski können derzeit nicht am Mannschaftstraining des Tabellen-14. teilnehmen.