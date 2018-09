Leipzig (SID) - Die deutschen Handballerinnen werden den Rest der Weltmeisterschaft auf Kim Naidzinavicius verzichten müssen. Die Rückraumspielerin verletzte sich nach 140 Sekunden des Eröffnungsspiels gegen Kamerun (28:15) am linken Knie und fällt mit einem Riss des vorderen Kreuzbandes monatelang aus. Dies teilte der Deutsche Handballbund (DHB) am späten Freitagabend in Leipzig mit.

"Wir können mit Sicherheit davon ausgehen, dass wir Kim im Turnier nicht wiederhaben werden", hatte Bundestrainer Michael Biegler bereits vor der Diagnose niedergeschlagen gesagt.

Zuvor hatte schon Ausnahmetalent Emily Bölk wegen einer Fußverletzung für das Auftaktspiel passen müssen. "Da ist auch noch nicht absehbar, wann sie zurückkommt", sagte Biegler: "Wir hatten eine klare Strategie. Die ist über den Haufen geworfen worden." Rückraumspielerin Nadja Mansson spielte gegen Kamerun trotz ausgekugeltem Finger und auch Xenia Smits musste zuletzt wegen eines Fingerbruchs kürzertreten.