Tegucigalpa (AFP) Bei Protesten der Opposition gegen das mutmaßliche Ergebnis der Präsidentschaftswahl in Honduras ist es am Freitag zu Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten gekommen. Nach Angaben der Polizei gab es in mehreren Regionen des mittelamerikanischen Landes Krawalle. Mindestens zwölf Zivilisten seien verletzt worden, einige von ihnen durch Schüsse. Oppositionskandidat Salvador Nasralla wirft Amtsinhaber Juan Orlando Hernández Wahlbetrug vor. Dieser hat die Wahl laut Auszählung fast aller Stimmen gewonnen.

