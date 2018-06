Anaheim (SID) - Simon Brandhuber (Roding) hat bei den Weltmeisterschaften im Gewichtheben im kalifornischen Anaheim seinen Wettkampf in der Klasse bis 69 Kilogramm vorzeitig beenden müssen. Der Schwerathlet aus Roding verletzte sich beim dritten Versuch im Reißen und konnte zum Stoßen nicht mehr antreten.

Zuvor war es Brandhuber in der B-Gruppe aber gelungen, seine persönliche Bestleistung im Reißen von 142 Kilogramm einzustellen. In der Nacht von Freitag auf Samstag (04.55 Uhr) greift Robert Joachim (Berlin) in der A-Gruppe der Klasse bis 69 kg in den Wettkampf ein.